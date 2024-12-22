Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Лубінець відреагував на розстріл українських полонених

Дмитро Лубінець заявив, що на опублікованих в мережі кадрах можна побачити, як російські солдати розстріляли п'ятьох українських полонених захисників.

Омбудсман додав, що направить листа про факт розстрілу російськими військовими українських полонених до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!

– наголосив Лубінець.

Раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що за три роки повномасштабної війни підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. За його словами, тенденція кардинально погіршилась, адже тільки у 2024 році офіційно підтверджено 109 страт.

Водночас омбудсмен додав, що в 2024 році вперше в офіційних звітах ООН з'явилась інформація, що росіяни страчують українських військовополонених.