Россия в своей агрессии против Украины кардинально повышает уровень эскалации и привлекает на помощь на третий год своей трехдневной операции ядерную державу – КНДР. В ответ на это американцы заняли откровенно страусиную позицию и утверждают, что якобы ничего не видят.

В то же время украинцы готовятся уничтожать новых оккупантов. И в этом нам точно может и знает как помочь мощный союзник – Республика Корея или "Корея нормального человека". Недаром военный рынок Южной Кореи называют большим гипермаркетом вооружения. Как именно и чем нам может помочь Сеул – читайте в материале 24 Канала.

К теме Южная Корея может отправить в Украину наступательные вооружения на фоне сотрудничества КНДР и России

Угроза КНДР для Украины: почему позиция США шокирует

Открытое участие воинов из Северной Кореи в войне против Украины и на стороне России откровенно шокировало мир, но, надо признать, что к этому все шло. Корейские коммунисты уже более года как являются участниками вторжения.

Сначала это были снаряды для россиян (по оценкам экспертов корейский импорт составляет до 3 миллионов снарядов армии вторжения в год, что может равняться половине от всех мощностей).

Затем экспорт расширился до ПТРК Bulsae-4 и северокорейские версии российских "Искандеров" с точностью в плюс-минус сотни метров.

Северная Корея – наш близкий сосед, наш партнер, и мы развиваем наши отношения во всех сферах... Это не должно никого беспокоить, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран,

– спикер Кремля Дмитрий Песков сам не понимает, что говорит, 21 октября 2024 года.

Конечно, за всей этой номенклатурой стояли живые люди – военные инженеры и офицеры-ракетчики. С осени 2024 года к ним присоединились также и северокорейские штурмовики. По оценкам украинской разведки, их будет не менее 11 тысяч штыков. Сейчас они проходят обучение на российском Дальнем Востоке, однако вскоре их уже ожидают на Курском фронте и на других горячих участках.

Военные из КНДР на Дальнем Востоке России: смотрите видео

Обратите внимание! Против КНДР действуют мощные ограничительные санкции, за 9-й пакет которых Россия и Китай также голосовали в сентябре 2017 года (срок инспекций по ракетам и ядерному оружию истек и стараниями России не возобновился, но остальные ограничения, в частности нефтяные, действуют).



Таким образом, продажа коммунистами оружия россиянам, а тем более отправка наемников – это прямое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Нарушением санкций является также и российский бартер – взамен оружия Кимы получают от Путина нефть и нефтепродукты. Это также жесткое нарушение санкций и за эти действия российские корабли и юридические лица уже попали под санкции Южной Кореи и других государств.

"Северная Корея помогает российской агрессии против Украины оружием и людьми. Не наемниками. Регулярными частями, которые Москва планирует использовать как пушечное мясо. Это надо осознать", – подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и призвал союзников решительно реагировать на эскалацию со стороны России.

В этой ситуации позиция США откровенно шокирует. Там публично заявили (уже несколько раз), что не видят подготовки корейских коммунистов в России для участия в войне.

Внезапную слепоту мощнейшей в мире разведки, конечно, можно объяснить выборами. Однако это очень похоже на детскую реакцию, а не на действия ответственной и авторитетной сверхдержавы, ведь своим опровержением американцы, де-факто, заявляют, что их союзники – лжецы. А это не так, потому что сейчас имеем более чем достаточно доказательств обратного.

Собственно, этого не скрывают и сами россияне и даже подсвечивают присутствие воинов КНДР там, где их еще пока нет (корейский флаг на терриконах).

Как Южная Корея давно уже помогает Украине

Во всем этом негативе есть и нотки позитива, ведь активное привлечение россиянами "Кореи курильщика" разблокирует для Украины уникальную возможность усилить союзнические отношения с главным врагом династии Кимов – "Кореей нормального человека" – обладательницей одной из лучших и самых технологичных армий мира, хозяйки огромных арсеналов и производителя самого современного оружия.

Республика Корея с первых дней вторжения россиян поддерживала Украину, однако делала это очень осторожно. Официально это были только финансовая, дипломатическая и гуманитарная помощь, а также легендарные корейские каски и нелетальное вооружение. Однако при посредничестве США Корея активно помогает Украине и оружием. Прежде всего снарядами.



Южнокорейская гаубица калибра 105-мм K105 HT / Фото MND

Поставки происходили по схеме посредничества: корейские снаряды передавались Азиатскому командованию США и они на складах заменяли те, что направлялись уже Украине. По похожей схеме Южная Корея работала с Польшей (сейчас крупнейшим поклонником корейского оружия в Европе). Конечно, это был секрет Полишинеля, который никого не мог обмануть, однако формальности были сохранены. Правда, только для цивилизованного мира, потому что Россия использовала этот факт, чтобы позволить себе организовать снарядный экспорт с режимом Кимов. Конечно, вопреки всем нормам и законам.

В этой ситуации официальный Сеул начал делать то, что должны были бы делать его союзники из Вашингтона. 21 октября посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев был вызван в местный МИД, где получил приказ немедленно вывести наемников-коммунистов с территории России. В ответ россиянин заявил, что этого его страна делать не планирует и вообще – сотрудничество Москвы и Пхеньяна якобы не нарушает международное право (ложь) и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи (опять ложь).

Коллеги Зиновьева из представительства МИД России во Владивостоке (бывший китайский город Хайшэньвэй) были менее сдержанными, но не менее циничными. В собственном телеграме они прокомментировали сообщения южнокорейских СМИ о прибытии в Россию кимовских наемников в духе: "Что, страшно?". Правда, дальше страшно стало уже им, потому что скандальное сообщение быстро было удалено, но осталось на многочисленных скриншотах.



Страшно? / Тот самый скриншот

Имитаторы Марии Захаровой могут сколько угодно соревноваться в остроумии, но они, похоже, не понимают, что выпускают джина из бутылки и развязывают Сеулу руки. Месть россиянам непременно будет – сейчас уже неотвратимым выглядит расширение Республикой Корея антироссийских санкций (до этого не слишком болезненных), но самое главное, что эта ситуация снимает с Сеула все ограничения по поддержке Украины.

К теме В КНДР впервые прокомментировали отправку своих войск на помощь России

Об этом уже осторожно пишут как южнокорейские, так и западные СМИ. Говорится как об обмене данными разведки (уже происходит), так и о направлении наблюдательной миссии и даже наступательного оружия. Также об этом уже говорят и официальные лица.

Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, Южная Корея не останется в стороне, а примет решительные меры в сотрудничестве с международным сообществом,

– заместитель советника по национальной безопасности Республики Корея Ким Тхэ Хэ обещает жесткий ответ России и КНДР.

Еще одним подтверждением решимости Южной Кореи является звонок президента Юн Сук Йоля к генсеку НАТО Марку Рютте. Тот сейчас оказался между двух огней – должен держать линию поведения главной силы Альянса – США. Но Соединенные Штаты сейчас находятся в позиции страуса и это входит в диссонанс с естественным желанием самого Рютте быть ястребом. Поэтому голландец вынужден на публику повторять мантру о "ихтамнет", но параллельно проводить непубличные консультации по поводу новой угрозы.

Что касается Юн Сук Йоля, то он не ограничен такими условностями и имеет все основания действовать решительно. Как сообщает агентство Bloomberg, привлечение коммунистов из КНДР в войну в Сеуле считают "серьезной угрозой безопасности" для Южной Кореи и международного сообщества. Сейчас Сеул проводит экстренные совещания силового блока, на которых обсуждаются дальнейшие действия.



В июле 2023 года президент Республики Корея Юн Сок Йоль встречался с Владимиром Зеленским / Фото ОП

Почему помощь Украине лучший вариант

Вариант помощи Украине вместе с усилением санкций против России сейчас выглядит действительно оптимальным. Почему так? Потому что сейчас прямое боевое столкновение двух Корей на родном полуострове непременно закончится катастрофой.

Справочно! У Республики Корея армия насчитывает более 3 миллионов солдат (365 000 действительных, остальные – резервисты). В Корее военная служба обязательна для всех мужчин без исключений, о чем хорошо известно всем фанатам К-Попу).



Страна имеет огромные запасы оружия и техники, и она, в отличие от северных соседей, – современная. Однако Сеул расположен всего в 60 километрах от границы с КНДР. Именно на границе с Южной Кореей Ким постоянно держит 8 артиллерийских бригад и время от времени мобилизует в армию сотни тысяч голодных резервистов и взрывает дороги на юг, по которым и так никто не ездит.

Таким образом, технологическое преимущество нивелируется и, несмотря на то, что армия Юга существенно превосходит Север, победителей в прямом столкновении не будет.

В этой ситуации куда проще будет выяснять отношения между двумя Кореями где-то в районе Суджи, а еще лучше – помочь украинцам запустить эффект домино, что начнется с России и закончится в Пхеньяне. При этом физическое наличие специалистов из Южной Кореи также лишним не будет – кому-то надо будет допрашивать пленных и гугл-переводчик здесь далеко не всегда пригодится (спросите, что с лицом у ребят из "Украинского наступления").

Также корейские СМИ предполагают, что сотрудничество может происходить на уровне штабов и обмена опытом об общем враге.

Каким оружием нам может помочь Южная Корея

Кроме понятных и уже действующих форматов денежных кредитов и обмена разведывательной информацией (как думаете, откуда в сети видео и спутниковые снимки с Дальнего Востока с корейцами на секретных российских полигонах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске?), Украина вправе ожидать и на оружие из Южной Кореи.

Издание Newsweek сообщает, что после последних событий Сеул открыт к переговорам по летальному оружию. И это очень хорошие для нас новости.

Если это правда, то имеем действительно колоссальный сдвиг, потому что раньше Южная Корея, словно та Швейцария, упорно блокировала все разговоры о прямом предоставлении Украине оружия. Это объясняется не только желанием не слить КНДР, Россию и Китай, но и внутриполитической борьбой.

Справочно! Южная Корея – демократическое государство, где большую роль играет парламент, а там довольно пестрое представительство различных политических сил. В этих обстоятельствах президент является заложником политической воли различных фракций Собственно, это он доказал недавно, когда после обнадеживающего визита в Киев в июле 2023 года, уже 9 мая 2024-го объявил позицию Кореи на запрет передачи Украине вооружения.

Возможно, такой статус-кво оставался бы в силе и в дальнейшем, если бы Путин не решился пригласить на войну коммунистов из КНДР. Так, российский диктатор получил войска на неделю боевых потерь (согласно утренним сводкам Генштаба ВСУ), но и Украина теперь получит соответствующие средства.

Это могут быть снаряды, военная техника и военные технологии. Но, если выбирать в формате "здесь и сейчас", то нам больше всего бы помогли корейские ракеты. Сеул имеет широкую номенклатуру и большие запасы, а мы – острую необходимость в них.



Дальнобойные ракеты на вооружении у Южной Кореи / Инфографика CSIS

Какие ракеты Южная Корея может передать Украине

Прежде всего речь идет о KTSSM-II. Это корейский аналог ATACMS, с которыми украинцы уже работают, но до сих пор не могут использовать это оружие для ударов вглубь российской территории.

KTSSM-II запускается с реактивной системы K239 Chunmoo. Ракета имеет два варианта: Block I имеет вес боевой части 500 килограммов и дальность 180 километров, а дальность Block II составляет уже 290 километров – и это то, что нам нужно.

KTSSM-II в действии: смотрите видео

Еще одна изюминка – оперативно-тактические баллистические ракеты семейства Hyunmoo-2 (не пытайтесь транскрибировать это кириллицей). Первый вариант ракеты Hyunmoo-2A имеет дальность 300 километров, второй вариант – Hyunmoo-2B – в диапазоне 500 – 800 километров. Боевая часть ракеты – 997 килограммов, стартовая масса – 5,4 тонны, длина корпуса – 12 метров.

Hyunmoo-2 в действии: смотрите видео

Но и это еще не все, потому что у предусмотрительных корейцев есть еще и Hyunmoo-3. Дальность ракет в варианте Hyunmoo-3 составляет 500 километров, а Hyunmoo-3В – 1000 километров при массе боевой части 500 килограммов. Это очень мощное оружие и ближайшим аналогом здесь является российский "Искандер-К".

Работает Hyunmoo-3: смотрите видео

Наличие таких мощных инструментов в ВСУ могло бы само по себе поставить галочку в Плане победы Зеленского напротив пункта о неядерном сдерживании России. Потому что эти Hyunmoo смогут легко долетать до Москвы.

Миллионы снарядов, в которых так нуждается Украина, а также советская военная техника

Впрочем, нужно понимать, что быстро мы это не получим, поэтому начинать надо с "простого". Этого в арсеналах Южной Кореи также немало. Речь идет прежде всего о дефицитных для нас снарядах калибра 105-миллиметров. Их у Южной Кореи аж 3,4 миллиона.

Обратите внимание! В отличие от калибра 155-миллиметров армия Южной Кореи их фактически не использует – они нужны только тамошней САУ K105 HT, которые сейчас постепенно выводят в резерв (200 машин). Зато Украина сейчас активно использует натовские аналоги корейских самоходных гаубиц и с радостью примет снаряды к ним. При этом для самой Южной Кореи это никак не повлияет на обороноспособность.

Так же чемоданом без ручки для Кореи сейчас являются российские Т-80 и БМП-3. В начале 1990-х Корея получила 40 танков и 70 бронемашин от России как часть еще советского долга. Корейцам она была особенно ни к чему, потому что они в то время уже имели лучшую, но в Сеуле логично рассудили, что из России надо взять хоть что-то. С тех пор эта техника использовалась во время учений (имитировала армию Кимов), понемногу ржавела и выходила из строя, но часть машин все же на ходу.

Все это металлическое сокровище точно не помешало бы Украине: после ремонта эти танки и БМП могли бы поехать на фронт, а остальные стать донорами запчастей, которых никогда не бывает достаточно. Именно об этом говорил президент Зеленский весной 2022 года в обращении к парламенту Южной Кореи. Сейчас же для этого больше не существует никаких препятствий.

Работа на перспективу

С этого можно начать и это будет хороший старт. А дальше сотрудничество открывает и для Украины, и для Кореи новые горизонты.

Сейчас Украина активно развивает практику совместных предприятий и локализованных производств. Все это не только обеспечит повышение нашей обороноспособности, но и принесет солидные прибыли партнерам.

Корея давно среди лидеров на рынке оружия – она производит качественные и технологические образцы, причем они дешевле американских и иногда европейских аналогов, а также качественнее индийских и китайских.

Речь идет и о "корейском Абрамсе" – танке K1A1, и о его преемнике танке K2 "Черная пантера", и о тех же ракетах (корейских ATACMS и "Искандерах"), и о беспилотниках KAI RQ-101 Songgolmae, и системах ПВО Doosan K-SAM Chunma (сделаны при поддержке россиян и являются аналогами С-400), а также еще о многом интересном и нужном.

Корейское оружие сделано в соответствии со стандартами НАТО и это то, что очень подходит Украине. После того как с рынка экспорта оружия ушла Россия, именно Корея стала одним из тех игроков, который стремится занять ее место. И Украина может ей помочь, потому что лучшей рекламы для корейских оружейников не найти. Таким образом, проблема, которую подбросили нам Ким и Путин, вполне имеет потенциал превратиться в начало большой дружбы с не менее интересным потенциалом между Киевом и Сеулом. Так что надо начинать.