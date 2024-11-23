Однако это может существенно повлиять на морально-психологическое состояние северокорейских и российских военных. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил 24 Каналу, что это пример эффективного применения дальнобойного оружия.

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Важный пример применения оружия

Игорь Романенко отметил, что эта атака может привести к деморализации как военных КНДР, так и российских захватчиков. Ведь это был неожиданный удар для врага. На этой базе на Курщине был сформирован пункт управления достаточно высокого уровня, концентрировались группировки войск России и Северной Кореи.

Украина эффективно применяет западное дальнобойное оружие. В частности, ATACMS, Storm Shadow.

Это очень важный пример применения оружия. Путину, на мой взгляд, вообще надо формировать вопрос, что если будет применение такой ракеты, а мы много говорили о подрыве или повреждении Крымского моста, то это время для него наступит. Потому что это не территория России,

– подчеркнул он.

В ответ Путин не пойдет на ядерную войну. Тем более сейчас российские оккупанты имеют на фронте определенные продвижения, и для этого им не нужно ядерное оружие.

Напомним, по информации Defense Express, 20 ноября Украина ударила ракетами Storm Shadow по подземному объекту на территории санатория управления делами президента России в Марьино на Курщине. В результате удара погиб российский генерал и 18 офицеров, еще 33 получили ранения. Среди раненых было трое северокорейских военных. Журналисты Global Defense Corp также сообщали, что в результате атаки было ликвидировано 500 солдат КНДР.