Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Отмечается, что в результате удара ракетами Storm Shadow погиб российский генерал и 18 офицеров, еще 33 получили ранения.

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Какие последствия удара по Курской области

По словам аналитиков, характер цели и размещения нескольких крылатых ракет свидетельствуют о том, что целью был именно удар по высокопоставленному российскому и северокорейскому командованию.

Среди раненых было трое северокорейских военных: двое офицеров и женщина-медик, которая могла быть и переводчиком. Известно, что в результате удара был ликвидирован также генерал-лейтенант Валерий Солодчук, первый заместитель командующего Ленинградским военным округом, который в 2014 году командовал 1-м армейским корпусом так называемой "ДНР".

Отмечается, что во время обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на Курщине были ранены 13 саперов, в том числе заместитель начальника штаба 88-й отдельной механизированной бригады.

Присутствие такого высокопоставленного персонала во время зачистки после удара может свидетельствовать о том, что жертвами являются не только офицеры и один генерал,

– считают аналитики Defense Express.

Ранее журналисты Global Defense Corp также сообщали, что в результате атаки были ликвидированы 500 северокорейских солдат.

К слову, стало известно, что северокорейские солдаты, которые прибыли в Россию для участия в боях в Курской области вскоре должны завершить свое обучение. Это произойдет уже до конца ноября этого года.