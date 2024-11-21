Ни один телеканал не показал кадры из Марьино Курской области, которое, вероятно, атаковали ракетами Storm Shadow. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заметил 24 Каналу, что только в одном из выпусков какой-то аналитической программы пропагандисты обмолвились, что этот удар все-таки был.

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Что скрывает Кремль

Российское телевидение избегает новостей об атаке, чтобы население не узнало о ее последствиях. Удар по Курщине был нанесен по дворцу, который относится к ведению президента России Владимира Путина. Вероятно, пропагандисты не могли ничего заснять, потому что там как раз проходила эвакуация.

Происходила операция спасения и разборки завалов для того, чтобы достать военнослужащих, которые были в этом дворце, или в бункере, который расположен под ним,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Ракеты Storm Shadow не используют против обычных целей, а только против глубоких, очень бронированных объектов. Таковы бункеры, которые строились еще во времена Советского Союза. Вполне вероятно, что во время атаки был поражен штаб командования группы российских войск "Север".

По разным оценкам там мог находиться или генерал Александр Лапин, или отдельные командующие северокорейской армии. Украина спланировала тщательную операцию. Атака была комбинированная, сложная, летело много самолетов и ракет, которые пробивали оборону противника.

Поэтому и ничего не показывают, потому что те руины и спасательная операция лишний раз покажет, что Россия использовала этот объект как штаб, прикрытия. Конечно, командованию безразлично на тех, кто погиб, но смерть генералов точно не улучшит боевой дух,

– подчеркнул Иван Ступак.

Напомним, вечером 20 ноября, Украина, вероятно, ударила ракетами Storm Shadow по подземному объекту в Марьино в Курской области. В результате атаки ликвидировано 18 военных, еще десятки ранены. Подтверждение удара впоследствии появилось в сети.

В Институте изучения войны написали, что целью ракет мог быть особняк Барятинского в Марьино. Там оккупанты, вероятно, организовали штаб российских и северокорейских войск. По месту базирования врага якобы прилетело 12 ракет. Официального подтверждения с украинской стороны нет.