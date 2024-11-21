Жоден телеканал не показав кадри із Мар'їно Курської області, яке, ймовірно, атакували ракетами Storm Shadow. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив 24 Каналу, що лише в одному з випусків якоїсь аналітичної програми пропагандисти обмовились, що цей удар все-таки був.

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Що приховує Кремль

Російське телебачення уникає новин про атаку, щоб населення не дізналося про її наслідки. Удар по Курщині був завданий по палацу, який належить до відання президента Росії Владіміра Путіна. Ймовірно, пропагандисти не могли нічого зафільмувати, бо там якраз проходила евакуація.

Відбувалася операція порятунку і розбирання завалів для того, щоб дістати військовослужбовців, які були в цьому палаці, або в бункері, який розташований під ним,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Ракети Storm Shadow не використовують проти звичайних цілей, а лише проти глибоких, дуже броньованих об'єктів. Такими є бункери, які будувалися ще за часів Радянського Союзу. Цілком ймовірно, що під час атаки був уражений штаб командування групи російських військ "Сєвер".

За різними оцінками там міг перебувати або генерал Александр Лапін, або окремі командувачі північнокорейської армії. Україна спланувала ретельну операцію. Атака була комбінована, складна, летіло багато літаків і ракет, які пробивали оборону противника.

Тому й нічого не показують, бо ті руїни й рятувальна операція зайвий раз покаже, що Росія використовувала цей об'єкт як штаб, прикриття. Звісно, командуванню байдуже на тих, хто загинув, але смерть генералів точно не покращить бойовий дух,

– підкреслив Іван Ступак.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада, Україна, ймовірно, вдарила ракетами Storm Shadow по підземному об'єкту в Мар'їне на Курщині. Внаслідок атаки ліквідовано 18 військових, ще десятки поранені. Підтвердження удару згодом з'явилося в мережі.

В Інституті вивчення війни написали, що ціллю ракет міг бути маєток Барятинського в Мар'їно. Там окупанти, ймовірно, організували штаб російських та північнокорейських військ. По місцю базування ворога нібито прилетіло 12 ракет. Офіційного підтвердження з українського боку немає.