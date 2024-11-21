Садиба Мар'їно у Курській області РФ, по якій 20 листопада завдали ракетного удару, розташована на відстані, відповідній для створення оперативного штабу військ РФ, які ведуть наступ вздовж лінії розмежування. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Туди нібито запустили 12 ракет Storm Shadow

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Україна здійснила комбінований удар по військових об'єктах у російському тилу. Для цього застосували західну зброю та БпЛА.

Кілька російських військових блогерів стверджували, що українські війська запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курській області. Вони також зазначали, їхні що "фрагменти впали в Мар'їно".

Аналітики припускають, що українською ціллю міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, в якому, ймовірно, розташовувався командний пункт російських і північнокорейських військ, що перебувають в Курській області.

Наразі ISW не може підтвердити це твердження, але Мар’їно розташоване приблизно в 30 кілометрах від нинішнього виступу Курської області, що було б відповідною відстанню для оперативного штабу військ, які ведуть наступ уздовж виступу".

Напередодні Україна отримала дозволи на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Зокрема, на Курщині ракетами Storm Shadow могли уразити об'єкт, де перебували північнокорейські генерали. У Росії заявили про атаку Storm Shadow по їх території. Зокрема, в мережі з'явилося відео з Курської області, у якому можна почути близько 15 вибухів.