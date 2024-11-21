Усадьба Марьино в Курской области РФ, по которой 20 ноября нанесли ракетный удар, расположена на расстоянии, подходящем для создания оперативного штаба войск РФ, которые ведут наступление вдоль линии разграничения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Туда якобы запустили 12 ракет Storm Shadow

Аналитики Института изучения войны считают, что Украина осуществила комбинированный удар по военным объектам в российском тылу. Для этого применили западное оружие и БПЛА.

Несколько российских военных блогеров утверждали, что украинские войска запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курской области. Они также отмечали, что "фрагменты упали в Марьино".

Аналитики предполагают, что украинской целью мог быть особняк Барятинского в Марьино, в котором, вероятно, располагался командный пункт российских и северокорейских войск, находящихся в Курской области.

Сейчас ISW не может подтвердить это утверждение, но Марьино расположено примерно в 30 километрах от нынешнего выступа Курской области, что было бы подходящим расстоянием для оперативного штаба войск, ведущих наступление вдоль выступа".

Накануне Украина получила разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России. В частности, на Курщине ракетами Storm Shadow могли поразить объект, где находились северокорейские генералы. В России заявили об атаке Storm Shadow по их территории. В частности, в сети появилось видео из Курской области, в котором можно услышать около 15 взрывов.