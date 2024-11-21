24 Канал со ссылкой на ISW пересказывает главные выводы отчета. А также показывает карты с изменениями, которые заметили американские аналитики в течение 20 ноября.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 21 ноября

Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к северу от Зеленого Пути (возле Коренево) и к северо-западу от Малой Локни (возле Суджи). ISW не наблюдал доказательств присутствия ВСУ в этих районах. Относительно российских заявлений об Ольговке и "разгроме" украинцев ISW не нашел подтверждений.

области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к северу от Зеленого Пути (возле Коренево) и к северо-западу от Малой Локни (возле Суджи). ISW не наблюдал доказательств присутствия ВСУ в этих районах. Относительно российских заявлений об Ольговке и "разгроме" украинцев ISW не нашел подтверждений. У Харьковской области в районе Волчанска и Старицы россияне атаковали, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Но продвинулись вблизи Купянска – геолокационные кадры показывают россиян в Глушковке.

области в районе Волчанска и Старицы россияне атаковали, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Но продвинулись вблизи Купянска – геолокационные кадры показывают россиян в Глушковке. 20 ноября ни россияне, ни украинцы не сообщали о боевых действиях на Северском направлении. Но российские войска продвинулись на север и на юг от Часового Яра. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к востоку от Орехово-Васильевки и к западу от Озаряновки.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 20 ноября / Иллюстрации ISW

Российские войска продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры показывают, что это произошло на нескольких участках в городе. А вот украинские силы продвинулись на восток от Покровска , в частности восстановили утраченные позиции к югу от Николаевки. Российские войска тоже продолжали штурмы к востоку от Покровска.

, в частности восстановили утраченные позиции к югу от Николаевки. Российские войска тоже продолжали штурмы к востоку от Покровска. Российские войска продвинулись на север и восток от Курахово . Геолокационные кадры показывают, что это произошло к югу от Сонцовки, к востоку от Бересткого и в самом Курахово вдоль железнодорожного моста через водохранилище.

. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к югу от Сонцовки, к востоку от Бересткого и в самом Курахово вдоль железнодорожного моста через водохранилище. Россияне продвинулись и на север от Угледара, в частности на северо-восток от Богоявленки. На участке границы Донецкой и Запорожской областей подтвержденных изменений линии фронта не было. Так же в районе Роботино, и так же в Херсонской области.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отмечает, что украинские силы восстановили позиции вблизи Покровска, а российские – продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка, Курахово, Угледара и в Курской области.