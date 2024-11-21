Вибух прогримів 20 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Дивіться також Росія наростила виробництво ракет: завдяки чому їй це вдалося

Що відомо про удар Storm Shadow по Мар'їне

За інформацією Defense Express, очікувалося, що ціллю удару мало бути російське та північнокорейське командування. Це було зрозуміло з огляду на витрату значної кількості крилатих ракет.

Через добу після удару почали з'являтися неофіційні підтвердження атаки. Зокрема Telegram-канал "Досье Шпиона" повідомив, що внаслідок удару по командному пункту знищили 18 військових, а ще 33 поранили. Варто зазначити, що серед них троє військових КНДР.

Ліквідація російських генералів у Мар'їне: дивіться відео

Більшість росіян є офіцерами Південного та Східного військових округів. На командному пункті також перебував перший заступник командувача військ Ленінградського військового округу генерал-лейтенант Валерій Солодчук. У 2014 році він також був командиром першого армійського корпусу так званої "ДНР".

Окрім цього, у результаті розмінування поранення отримали 13 російських саперів, зокрема і заступник начальника штабу 88-го саперного полку. Ймовірно, це відбулося внаслідок того, що якась бойова частина ракети не здетонувала.