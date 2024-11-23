Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Зазначається, що в результаті удару ракетами Storm Shadow загинув російський генерал та 18 офіцерів, ще 33 отримали поранення.

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Які наслідки удару по Курській області

За словами аналітиків, характер цілі та розміщення кількох крилатих ракет свідчать про те, що метою був саме удар по високопоставленому російському та північнокорейському командуванню.

Серед поранених було троє північнокорейських військових: двоє офіцерів і жінка-медик, яка могла бути й перекладачем. Відомо, що внаслідок удару був ліквідований також генерал-лейтенант Валерій Солодчук, перший заступник командувача Ленінградським військовим округом, який у 2014 році командував 1-м армійським корпусом так званої "ДНР".

Зазначається, що під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на Курщині було поранено 13 саперів, у тому числі заступник начальника штабу 88-ї окремої механізованої бригади.

Присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки після удару може свідчити про те, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал,

– вважають аналітики Defense Express.

Раніше журналісти Global Defense Corp також повідомляли, що внаслідок атаки було ліквідовано 500 північнокорейських солдатів.

До слова, стало відомо, що північнокорейські солдати, які прибули в Росію для участі у боях в Курській області незабаром мають завершити своє навчання. Це станеться вже до кінця листопада цього року.