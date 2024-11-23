Однак це може суттєво вплинути на морально-психологічний стан північнокорейських та російських військових. Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зауважив 24 Каналу, що це приклад ефективного застосування далекобійної зброї.

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Важливий приклад застосування зброї

Ігор Романенко зазначив, що ця атака може призвести до деморалізації як військових КНДР, так і російських загарбників. Адже це був неочікуваний удар для ворога. На цій базі на Курщині був сформований пункт управління досить високого рівня, концентрувались угрупування військ Росії та Північної Кореї.

Україна ефективно застосовує західну далекобійну зброю. Зокрема, ATACMS, Storm Shadow.

Це дуже важливий приклад застосування зброї. Путіну, на мій погляд, взагалі треба формувати питання, що якщо буде застосування такої ракети, а ми багато говорили про підрив чи пошкодження Кримського мосту, то цей час для нього настане. Тому що це не територія Росії,

– підкреслив він.

У відповідь Путін не піде на ядерну війну. Тим більше зараз російські окупанти мають на фронті певні просування, і для цього їм не потрібна ядерна зброя.

Нагадаємо, за інформацією Defense Express, 20 листопада Україна вдарила ракетами Storm Shadow по підземному об'єкті на території санаторію управління справами президента Росії у Мар'їно на Курщині. У результаті удару загинув російський генерал та 18 офіцерів, ще 33 отримали поранення. Серед поранених було троє північнокорейських військових. Журналісти Global Defense Corp також повідомляли, що внаслідок атаки було ліквідовано 500 солдатів КНДР.