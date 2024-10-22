Об этом пишет Yonhap со ссылкой на заявление заместителя советника по национальной безопасности страны Ким Тэ Хэ. До этого Южная Корея придерживалась позиции о предоставлении Украине только нелетальной гуманитарной помощи.

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Южная Корея обсуждает предоставление Украине вооружения

Заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи во время брифинга после встречи, организованной советником по национальной безопасности Шин Вон Сиком по поводу отправки северокорейских войск в Россию, поднял вопрос предоставления Украине вооружений.

Ранее Национальная разведывательная служба сообщила, что Северная Корея решила направить около 12 тысяч военнослужащих для оказания помощи России. Согласно обнародованным оценкам, уже около 1,5 тысячи солдат развернуты на Дальнем Востоке страны-агрессора.

На фоне этого Совет национальной безопасности оценил подобное сотрудничество между КНДР и Россией как "значительную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества и является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают военное сотрудничество с Северной Кореей.

Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, (Южная Корея – 24 Канал) не будет стоять в стороне, а отреагирует решительно в сотрудничестве с международным сообществом,

– заявил Ким Тхэ Хэ.

Он предупредил о "поэтапных мерах" в ответ на уровень их военных связей. По словам высокопоставленного представителя президента, сейчас среди возможных сценариев рассматривают отправку наступательных и оборонительных вооружений.

Кроме того, Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и экспертов в Украину в ответ на участие северокорейцев в войне на стороне России. Сеул может предоставить Киеву информацию о военной тактике КНДР