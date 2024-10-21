Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ, которые в свою очередь цитируют представителя спецслужбы Южной Кореи.

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Сеул рассматривает отправку военных на помощь Украине

Так, говорится о том, что Сеул может направить военных, офицеров разведки и экспертов по тактике противника, которые специализируются на Северной Корее, в Украину.

Предполагается, что южнокорейский персонал в Украине будет допрашивать или предоставлять услуги перевода, если северокорейские солдаты будут захвачены в плен украинскими силами.

Кроме того, Сеул передаст Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Пхеньяна.

Минобороны Юга на пресс-брифинге 21 октября сообщило, что "открыто" пересмотрит меры по возможным поставкам летального оружия в Украину.

Обратите внимание! На информацию в СМИ уже отреагировал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко. "Южная Корея рассматривает план отправки в Украину своего персонала, включая разведчиков и экспертов из КНДР, – Newsweek. Пока наиболее адекватная реакция среди всех", – говорится в сообщение чиновника.

Напомним, что ранее разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР уже перебросила около 1500 спецназовцев на восток России. Там проходят подготовку перед отправкой на войну против Украины.

К слову, президент Зеленский заявил, что ожидает адекватной реакции на участие КНДР в войне в Украине от своих союзников. США, к примеру, до сих пор говорят, что нет достаточно доказательств, которые свидетельствовали бы о вовлеченности военных Пхеньяна в конфликт в Украине.