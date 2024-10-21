Про це пише видання Newsweek із посиланням на південнокорейські ЗМІ, які своєю чергою цитують представника спецслужби Південної Кореї.

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Сеул розглядає відправку військових на допомогу Україні

Так, йдеться про те, що Сеул може надіслати військових, офіцерів розвідки і експертів з тактики противника, які спеціалізуються на Північній Кореї, в Україну.

Передбачається, що південнокорейський персонал в Україні допитуватиме або надаватиме послуги перекладу, якщо північнокорейські солдати будуть захоплені у полон українськими силами.

Крім того, Сеул передасть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Пхеньяну.

Міноборони Півдня на пресбрифінгу 21 жовтня повідомило, що "відкрито" перегляне заходи щодо можливих поставок летальної зброї в Україну.

Зверніть увагу! На інформацію у ЗМІ вже відреагував керівник ЦПД Андрій Коваленко. "Південна Корея розглядає план відправки в Україну свого персоналу, включаючи розвідників та експертів з КНДР, – Newsweek. Поки найбільш адекватна реакція серед усіх", – йдеться у повідомлення чиновника.

Нагадаємо, що раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР уже перекинула близько 1500 спецназівців на схід Росії. Там проходять підготовку перед відправкою на війну проти України.

До слова, президент Зеленський заявив, що очікує адекватної реакції на участь КНДР у війні в Україні від своїх союзників. США, до прикладу, досі кажуть, що немає достатньо доказів, які свідчили б про залученість військових Пхеньяна у конфлікт в Україні.