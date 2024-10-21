На тлі цієї інформації Україна потребує більшої рішучості від західних партнерів. Про це Володимир Зеленський сказав у традиційному вечірньому зверненні 21 жовтня.

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Путін шукає, як посилити агресію

Президент України зауважив, що ситуація навколо військ КНДР та Росії демонструє, що Путін боїться миру.

Очевидно, що Путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни,

– сказав Зеленський.

Він також висловив вдячність кожному лідеру та кожній державі, які збільшують підтримку України.

На тлі співпраці Росії з КНДР Зеленський також подякував за підтримку першого Саміт миру і за допомогу в організації другого.

"Більш ніж 100 країн і міжнародних організацій були з нами на першому Саміті миру. Всі принципи відновлення миру, які ми запропонували, повністю побудовані на Статуті ООН, на ключових міжнародних документах. Тоді, у червні, коли 100 учасників зібралися, щоб підтримати мир для України та повну дієвість Статуту ООН, справді відчувалося, що всі держави за столом рівні. Відчувалася справжня повага до норм міжнародного права. Саме таким має стати й другий Саміт миру", – підсумував президент України.