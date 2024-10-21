Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон. За його словами, Владімір Путін міг допустити стратегічну помилку.

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На який крок може піти НАТО через введення військ КНДР

Британський полковник зазначив, що Північна Корея стала учасником війни проти України, оскільки відправила в Росію тисячі північнокорейських військових.

Чи заохотить це НАТО ввести наземні війська? Я думаю, що наразі це малоймовірно,

– припустив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Однак такі дії КНДР мають спонукати НАТО надати Україні можливість використовувати натівську зброю проти Росії. Це, зокрема, міститься у другому пункті Плану перемоги президента Володимира Зеленського.

Якщо розгортання військ Північної Кореї не змусить Захід надати президенту Зеленському дозвіл на удари по Росії, тоді я не знаю, що може їх змусити це зробити,

– наголосив полковник Великої Британії у відставці.

Отже, це цілком може бути серйозною стратегічною помилкою Путіна щодо ведення наземних північнокорейських військ. Таке рішення дає однозначні варіанти дій західним лідерам.

Зазначимо, КНДР могла відправити у Росію елітний підрозділ північнокорейських солдатів. Ймовірно, мовиться про найжорстокіших у світі "бойових рабів".