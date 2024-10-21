Такое мнение 24 Канала высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, Владимир Путин мог допустить стратегическую ошибку.

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На какой шаг может пойти НАТО из-за ввода войск КНДР

Британский полковник отметил, что Северная Корея стала участником войны против Украины, поскольку отправила в Россию тысячи северокорейских военных.

Поощрит ли это НАТО ввести наземные войска? Я думаю, что сейчас это маловероятно,

– предположил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Однако такие действия КНДР должны побудить НАТО предоставить Украине возможность использовать натовское оружие против России. Это, в частности, содержится во втором пункте Плана победы президента Владимира Зеленского.

Если развертывание войск Северной Кореи не заставит Запад предоставить президенту Зеленскому разрешение на удары по России, тогда я не знаю, что может их заставить это сделать,

– подчеркнул полковник Великобритании в отставке.

Итак, это вполне может быть серьезной стратегической ошибкой Путина по ведению наземных северокорейских войск. Такое решение дает однозначные варианты действий западным лидерам.

Отметим, КНДР могла отправить в Россию элитное подразделение северокорейских солдат. Вероятно, говорится о самых жестоких в мире "боевых рабах".