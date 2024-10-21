В ЦПД считают, что россияне будут максимально раскручивать тему КНДР. А на самом деле уже известно, что корейцы бегут с позиций, оккупанты отлавливают их и возвращают.

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Что следует понимать о "корейских флагах в Донецкой области"

История о флагах РФ и КНДР, которые россияне якобы вывесили на Покровском направлении, является исключительно элементом информационных операций. Они сейчас будут масштабировать тему КНДР и пытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины. Пугать максимально, пытаться искажать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории России ложью о сотнях тысяч. Военные КНДР действительно есть, и их готовят к войне. Но количество фиксируется не такое, которое сообщают враги,

– написал Андрей Коваленко.

Он убежден: именно для раскачивания ситуации россияне будут выкладывать "истории о флагах, независимо от того, вывесили ли их где-то, или зафотошопили, и сколько они провисели по времени".

Местом вывешивания флагов захватчики называют Цукурино в Донецкой области. От Цукурино до Покровска примерно 23 километра.

Флаги России и КНДР якобы в Цукурино / Фото российских телеграм-каналов

Показываем Цукурино на карте