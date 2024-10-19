Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью национального телемарафона 18 октября. Президент подчеркнул, что речь идет о превентивном пакете.

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Зеленский о пункте Плана победы по дальнобойности

Украинский лидер рассказал, что Третий пункт Плана победы именно по пакету сдерживания. Он просчитан и рассчитан.

И есть конкретное количество целей, конкретное количество ракет, конкретная дальность и конкретная стоимость всего этого пакета,

– подчеркнул Зеленский.

В Белом доме говорили об этом. Зеленский отметил, что Конгресс уже проголосовал вместе с контрактами, двусторонними договорами о гарантиях безопасности с лидерами других стран. В частности, 26 (всего там 30), но есть контракты, где есть конкретные деньги.

То есть все эти деньги, их уже достаточно, не надо новых денег. Их уже достаточно, если все выполняют свои обязанности, достаточно чтобы обеспечить нас этим пакетом,

– подчеркнул глава государства.

Добавил, то есть есть конкретная математика. Есть конкретные деньги. Президент убежден, если Россия не садится и не останавливает войну, применение этого пакета приведет не просто к ослаблению вражеской оборонки, а в принципе к большой паузе возможности восстановления этого вражеского сектора, российских боевых сил.

Объяснил, тогда, все это время, оккупанты могут или договариваться, или же отражать удары.

У них будет выбор: хотите договариваться, – давайте. Не хотите, – ну все. Потому что преимущества у них ни в оружии, ни в чем в этот момент не будет долгое время. Поэтому я и считал, что этот пакет превентивный. Поэтому и считал, что если они не дураки, и поймут, если не сядут договариваться, мы применим пакет. И потом уже нет смысла ни с кем договариваться,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что для нас это выгодно.

Не терять людей, не терять время, не терять это оружие,

– подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

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