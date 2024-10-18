Соответствующее заявление лидер Украины сделал в интервью в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Зеленский о создании ядерного оружия
Я хочу, чтобы мы понимали, что от некоторых медиаплощадок – это был вброс такой информации. Я хочу, чтобы нас понимали очень правильно. Я считаю, что Украина должна быть в НАТО и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность. Если бы Украина не отдавала ядерное оружие – это был бы тот самый "зонтик", который есть у других ядерных государств,
– отметил президент.