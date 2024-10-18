Орбан настаивал на том, что Киеву следует начинать немедленные переговоры с Россией в интервью государственному радио, цитирует Index.

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Орбан испугался заявлений о ядерном оружии

Орбан заявил, что убежден, что эту войну нельзя решить на фронте.

"Надо садиться за стол переговоров... Хорошая идея – не воевать, прекратить огонь и закончить войну", – подчеркнул Орбан.

Также венгерский премьер, который является противником вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил, что его пугает заявление Зеленского, который накануне сказал, что у Украины есть две альтернативы – ядерное оружие или членство в НАТО, и Киев выбирает второе.

Возможно, были нюансы из-за перевода, но мне не показалось, что украинцы хотят стать ядерной державой. Но такая вероятность ужасает. Такой существующий, несуществующий украинский план нагоняет панические волны по всей Европе,

– сказал Орбан.

Что этому предшествовало

17 октября в Брюсселе Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом необходимость вступления Украины в НАТО, вспомнив при этом отказ Киева от ядерного оружия.

Президент сказал, что гарантией безопасности для Украины могли бы стать или ядерное оружие, от которого государство отказалось, или членство в НАТО, и Украина выбирает НАТО.