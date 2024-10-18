Орбан настоював на тому, що Києву слід починати негайні переговори з Росією в інтерв'ю державному радіо, цитує Index.

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Орбан злякався заяв про ядерну зброю

Орбан заявив, що переконаний, що цю війну не можна вирішити на фронті.

"Треба сідати за стіл переговорів… Хороша ідея – не воювати, припинити вогонь і закінчити війну", – наголосив Орбан.

Також угорський прем'єр, який є противником вступу України до Північноатлантичного альянсу, заявив, що його лякає заява Зеленського, який напередодні сказав, що в України є дві альтернативи – ядерна зброя чи членство в НАТО, і Київ обирає друге.

Можливо, були нюанси через переклад, але мені не здалося, що українці хочуть стати ядерною державою. Але така імовірність жахає. Такий існуючий, неіснуючий український план наганяє панічні хвилі по всій Європі,

– сказав Орбан.

Що цьому передувало

17 жовтня у Брюсселі Володимир Зеленський розповів, що обговорив із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Президент сказав, що гарантією безпеки для України могли б стати або ядерна зброя, від якої держава відмовилась, або членство у НАТО, і Україна обирає НАТО.