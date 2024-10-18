Ранее Виктор Орбан признался, что план Зеленского вселяет в него "ужас".
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"Вам не выиграть"
В утреннем радиоинтервью 18 октября венгерский премьер снова высказался относительно Плана победы. Глава правительства считает, что он не сработает. Поэтому премьер Венгрии стоит на том, чтобы начинать немедленные переговоры с Россией.
По словам Орбана, ЕС ведет себя как воюющая сторона. Впрочем, говорит политик, конфликт нельзя решить на фронте. "Надо садиться за стол переговоров", – подчеркнул он.
Орбан рассказал, что он и другие 26 членов ЕС были шокированы услышанной от Зеленского стратегией победы.
Если они сейчас переходят на план победы, то у вас до сих пор был план на поражение? Мы этого не поддерживаем, потому что это не план победы для Венгрии. Мы не участвовали в войне раньше и в дальнейшем участвовать не будем,
– подчеркнул Орбан.
Политик заявил, что Украине с этим планом не победить. Не воевать, прекратить огонь и закончить войну – это, по мнению Орбана, "хорошая идея".
"У каждого есть стратегия войны, у нас есть стратегия мира", – добавил он.
Напомним, что 17 октября на заседание Евросовета Зеленский представил свой План победы. По словам президента, большинство партнеров его поддержало. На других союзников нужно давить.