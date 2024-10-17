Об этом он написал на своей странице в фейсбуке накануне саммита ЕС в Брюсселе. Соответствующий пост он опубликовал в четверг, 17 октября.

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Орбан отреагировал на План победы

Орбан охарактеризовал саммит ЕС как "три большие битвы", первой из которых назвал представление Зеленским Плана победы.

То, что он (Зеленский – 24 Канал) выложил вчера в украинском парламенте, не может не вызывать ужаса,

– подчеркнул венгерский премьер.

Глава правительства Венгрии в очередной раз заявил, что Евросоюз должен пересмотреть свою "плохо организованную, плохо воплощенную, плохо просчитанную" стратегию в отношении Украины.

"Но это не означает больше войн, больше опасного оружия и оружия дальнего радиуса действия, но это означает, что нам нужно перейти от стратегии войны к стратегии мира. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры", – говорится в публикации Орбан.

По его словам, он хочет призвать канцлера Германии и президента Франции "от имени всего Европейского Союза как можно быстрее начать переговоры с россиянами, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации".