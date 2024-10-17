Президент Зеленский выступил в Европейском совете и призвал западных партнеров не на словах, а на действиях пригласить Украину в НАТО, передает 24 Канал.

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Для чего Украине приглашение в НАТО

Украина может полноценно вступить в НАТО только после войны. Впрочем, Зеленский считает, что приглашение в Альянс усилит Украину, позволит быстрее достичь справедливого мира дипломатическим путем.

Слова должны идти вместе с действиями. Приглашение Украины в НАТО – это никакие не "красные линии". И какие "красные линии" – с убийцей?,

– заявил Зеленский.

Приглашение в Альянс, по его мнению, это не втягивание НАТО в войну, а превентивный шаг.

Показать, что не Путин меняет курс всего мира, а наоборот весь мир готов менять того или иного агрессора, который начинает жить вне мировых правил,

– отметил президент.

Напомним, приглашение в НАТО является частью Плана победы, что представил Владимир Зеленский. Это должно показать России неотступность западных партнеров в поддержке западного курса Украины. В НАТО, впрочем, пока не говорят о таком шаге в краткосрочной перспективе.