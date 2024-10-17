Соответствующее заявление Рютте озвучил на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 17 октября, на следующий день после представления президентом Владимиром Зеленским его "плана победы".

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Рютте при этом не уточнил, стали ли государства Альянса более благосклонными к предложению такого приглашения Украине.

Выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне,

– сказал генсек НАТО.

По словам Рююте, союзники сейчас решили сосредоточить внимание на том, как проложить путь членства Украины.

"Есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ пока. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы однажды Украина стала членом НАТО", – добавил Рютте.

Справочно. План победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру". В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.