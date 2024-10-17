Украинский лидер примет участие в специальном заседании Европейского совета, чтобы представить план победы. Киев видит в плане победы инструмент принуждения России к миру. Также запланированы встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой, главами политических групп и с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Встречи Зеленского в Европе 17 октября

Что нужно сделать украинцам Вы спросили, что должны сделать украинцы, но они уже делают. Самую большую и самую тяжелую работу в мире. И она касается не только защиты Украины, но и Европы,

– Зеленский.

План победы четкий, он предусматривает шаги, как дать Украине больше оружия. Того, что есть сейчас, недостаточно,

– Шарль Мишель.

Президента спросили о критике относительно плана победы Да, план победы критикуют, но дело не в этом – вокруг Украины объединились друзья и партнеры. Этот план должен усилить Украину.

Мы сделали домашнюю работу, мы многое сделали,

– сказал Зеленский о ПВО и подготовке к зиме.

Также будут говорить о предоставлении систем ПВО, ведь эта зима, по словам президента, будет не только сложная, но и опасная.

Во время общения с прессой Зеленский сказал, что темами встреч являются обсуждение плана победы и финансовая помощь, в частности, использование замороженных российских активов.

Президент встретился с Шарлем Мишелем