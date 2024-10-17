Український лідер візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради, щоб представити план перемоги. Київ убачає в плані перемоги інструмент примусу Росії до миру. Також заплановано зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, головами політичних груп та з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Зустрічі Зеленського в Європі 17 жовтня

Що потрібно зробити українцям Ви спитали, що мають зробити українці, але вони вже роблять. Найбільшу та найтяжчу роботу в світі. І вона стосується не тільки захисту України, але й Європи,

– Зеленський.

План перемоги чіткий, він передбачає кроки, як дати Україні більше зброї. Того, що є зараз, недостатньо,

– Шарль Мішель.

Президента запитали про критику щодо плану перемоги Так, план перемоги критикують, але справа не в цьому – навколо України об'єдналися друзі та партнери. Цей план має посилити Україну.

Ми зробили домашню роботу, ми багато чого зробили,

– сказав Зеленський про ППО і підготовку до зими.

Також говоритимуть про надання систем ППО, адже ця зима, за словами президента, буде не тільки складна, але й небезпечна.

Під час спілкування з пресою Зеленський сказав, що темами зустрічей є обговорення плану перемоги та фінансова допомога, зокрема, використання заморожених російських активів.

Президент зустрівся з Шарлем Мішелем