Український лідер візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради, щоб представити план перемоги. Київ убачає в плані перемоги інструмент примусу Росії до миру. Також заплановано зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, головами політичних груп та з генсеком НАТО Марком Рютте.
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Зустрічі Зеленського в Європі 17 жовтня
Що потрібно зробити українцям
Ви спитали, що мають зробити українці, але вони вже роблять. Найбільшу та найтяжчу роботу в світі. І вона стосується не тільки захисту України, але й Європи,
– Зеленський.
План перемоги чіткий, він передбачає кроки, як дати Україні більше зброї. Того, що є зараз, недостатньо,
– Шарль Мішель.
Президента запитали про критику щодо плану перемоги
Так, план перемоги критикують, але справа не в цьому – навколо України об'єдналися друзі та партнери. Цей план має посилити Україну.
Ми зробили домашню роботу, ми багато чого зробили,
– сказав Зеленський про ППО і підготовку до зими.
Також говоритимуть про надання систем ППО, адже ця зима, за словами президента, буде не тільки складна, але й небезпечна.
Під час спілкування з пресою Зеленський сказав, що темами зустрічей є обговорення плану перемоги та фінансова допомога, зокрема, використання заморожених російських активів.