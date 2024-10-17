Два тижні тому Метью Міллер назвав кроки, викладені в плані перемоги, продуктивними. Тепер же план Зеленського побачив увесь світ, його було представлено й українцям.

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Держдеп про план перемоги України

Ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану. І ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир,

– сказав Міллер.

За його словами, Байден мав говорити про це із Зеленським 16 жовтня, коли відбулася телефонна розмова.

Нагадаємо, під час діалогу йшлося про майбутнє засідання "Рамштайн". Також про виділений оборонний пакет на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

"Запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів", – написав український лідер.

Щодо можливого скорочення військової підтримки від Франції та Німеччини Міллер зауважив: "Кожна країна має приймати власні рішення, виходячи зі своїх можливостей, виходячи зі своїх бюджетів, щодо того, що вона може зробити".