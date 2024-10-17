Две недели назад Мэтью Миллер назвал шаги, изложенные в плане победы, продуктивными. Теперь же план Зеленского увидел весь мир, он был представлен и украинцам.

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Госдеп о плане победы Украины

Мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины по этому плану. И мы продолжаем сотрудничать с ними относительно других мероприятий, которые, по нашему мнению, не входят в план, и которые, по нашему мнению, помогут Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и прочный мир,

– сказал Миллер.

По его словам, Байден должен был говорить об этом с Зеленским 16 октября, когда состоялся телефонный разговор.

Напомним, во время диалога речь шла о предстоящем заседании "Рамштайн". Также о выделенном оборонном пакете на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

"Предложил рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Также обсудили важность дополнительных тренировок для украинских воинов", – написал украинский лидер.

Относительно возможного сокращения военной поддержки от Франции и Германии Миллер заметил: "Каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей, исходя из своих бюджетов, относительно того, что она может сделать".