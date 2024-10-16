О визите президента стало известно из обновленной программы встречи министров обороны стран НАТО.

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Визит Зеленского в Брюссель

В штаб-квартире Альянса указали, что Владимир Зеленский прибудет в главный офис НАТО в четверг после обеда. У него запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.

В тот же день в штаб-квартире состоится встреча Совета Украина – НАТО. Более того, в четверг Зеленский выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза План победы. До сих пор не уточнялось, в каком формате будет выступать президент – виртуальном или будет присутствовать лично.

Отметим, что 16 октября Владимир Зеленский представил свой План победы в Раде. Он предусматривает приглашение Украины в НАТО; укрепление обороны, в частности снятие ограничения на использование оружия; пакет сдерживания на территории Украины для противодействия любым угрозам; развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Кроме этого, после окончания войны украинские военные могут применять свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы.