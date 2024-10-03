Об этом во время брифинга рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает 24 Канал.

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В Госдепе прокомментировали План победы Украины

Представитель Госдепа США подчеркнул, что американская сторона получила План победы Украины, пересмотрела его и увидела ряд продуктивных шагов.

В то же время он отметил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично. Поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.

При этом Мэтью Миллер сказал, что План победы содержит не только шаги, которые будет делать Украина. Этот документ также предусматривает действия, которые будут принимать другие страны.

Мы будем общаться с ними (с украинской стороной – 24 Канал) по этому поводу,

– добавил представитель Госдепа.

К слову, во время своего визита в США Владимир Зеленский представил План победы Украины президенту страны Джо Байдену. Кроме этого украинский лидер представил документ вице-президенту Камале Харрис и экс-президенту США Дональду Трампу, которые будут соревноваться в этом году на выборах главы Америки.