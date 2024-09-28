Уже 12 октября Байден должен представить какие-то решения относительно Плана победы Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает 24 Канал.
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Как в США восприняли План победы Зеленского
Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона продемонстрировала "большую заинтересованность" к Плану победы Украины.
По словам пресс-секретаря, "эпитеты", которые подбирали авторитетные западные СМИ относительно реакции США на План победы Украины, не соответствуют действительности.
Это все неправда., Его приняли с огромной заинтересованностью его приняли конструктивно, его приняли к работе,
– заявил Никифоров.
Он добавил, что американская сторона взяла в работу План победы Украины, а уже 12 октября на "Рамштайне" будут какие-то "решения и ответы" от Байдена.
"Поэтому начало обнадеживающее", – резюмировал пресс-секретарь.