Вже 12 жовтня Байден має представити якісь рішення стосовно Плану перемоги України. Про це в етері телемарафону повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає 24 Канал.

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Як у США сприйняли План перемоги Зеленського

Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації до США американська сторона продемонструвала "велику зацікавленість" до Плану перемоги України.

За словами прессекретаря, "епітети", які підбирали авторитетні західні ЗМІ щодо реакції США на План перемоги України, не відповідають дійсності.

Це все неправда. Його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи,

– заявив Никифоров.

Він додав, що американська сторона взяла до роботи План перемоги України, а вже 12 жовтня на "Рамштайні" будуть якісь "рішення і відповіді" від Байдена.

"Тому початок обнадійливий", – резюмував прессекретар.