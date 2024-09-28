Втім, наразі відсутнє остаточне рішення щодо ударів по території Росії далекобійною зброєю. Про це в етері телемарафону повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

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Коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб Росії

Напередодні відбувся візит Володимира Зеленського до США, після якого, багато хто очікував, що буде надано дозвіл на удари вглиб Росії.

Втім, за словами Никифорова, першими про такий дозвіл дізнаються росіяни.

Першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни,

– заявив Никифоров.

Він додав, що після цього будуть офіційні заяви про те, що Україна все ж отримала довгоочікуваний дозвіл від партнерів. Втім, наразі остаточно рішення немає.

"Але що можна сказати – президент провів переговори з усіма абсолютно сторонами, від яких залежить це рішення. Це ті сторони, які можуть надати відповідні можливості. Італія, Франція, Велика Британія і, звичайно, Сполучені Штати", – повідомив прессекретар.

Никифоров зазначив, що хоч остаточного дозволу ще немає, Україна чинить значний тиск на партнерів на різних рівнях, наводячи аргументи та обґрунтування, які пояснюють, як саме дозвіл на удари вглиб території Росії далекобійною зброєю допоможе досягти поставлених цілей.