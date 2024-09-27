Теперь команды обоих президентов будут работать над согласованием следующих шагов по этого документа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Владимир Зеленский.

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Что сказал Зеленский о работе над Планом победы

Украинский лидер отметил, что во время встречи с президентом Байденом он представил ему План победы, а также они вместе обсудили детали для усиления этого документа.

Скоординировали наши позиции, взгляды и подходы. Поручили нашим командам провести консультации относительно следующих шагов,

– написал Зеленский.

Президенты Украины и США встретились в Белом доме / Видео из фейсбука Владимира Зеленского

Зеленский также отметил, что украинская сторона глубоко ценит то, что обе наши страны стояли бок о бок с первых мгновений российского вторжения. В то же время украинский лидер подчеркнул, что решимость США невероятно важна для нашей победы.

Как прокомментировали План победы американская сторона

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме обсудили поддержку США для Украины в ее защите от российской агрессии.

"Президент Байден очертил свое решение увеличить помощь США по безопасности Украине, а президент Зеленский представил свой план достижения победы над Россией", – отметили в администрации Байдена.

Там также отметили, что лидеры двух стран обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты Плана президента Зеленского и поручили своим командам провести "интенсивные консультации относительно следующих шагов".

Кроме этого, в Белом доме сказали, что 12 октября президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, где оба президента рассмотрят прогресс в этих консультациях и будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины.

Представители администрации Байдена отметили, что президент настроен предоставить Украине поддержку, необходимую для победы.