Об этом Владимир Зеленский и Джо Байден рассказали во время заявлений для прессы. В то же время президент Украины показал своему американскому коллеге План победы нашего государства в войне.

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Каким был разговор Зеленского и Байдена

Владимир Зеленский во время визита в Белый дом обсудил с Джо Байденом наработанный План победы Украины в войне против России. Теперь обе стороны готовятся к согласованию деталей, чтобы усилить этот план и скоординировать позиции.

Наши команды будут работать вместе, чтобы обеспечить реализацию наших дальнейших шагов,

– подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, Джо Баден подчеркнул, что План победы будет именно той темой, которую обе стороны будут обсуждать. А именно то, как Украина может перевесить в этом конфликте.

Президент США отметил в этом контексте на двух главных пунктах. Первым, по мнению американского главы, является усиление украинских позиций на и в будущих переговорах.

"Поэтому я рад сегодня объявить новый пакет помощи на 2,4 миллиарда долларов США. Я также поручил Пентагону собрать все средства, оставшиеся для помощи до конца моего президентского срока 20 января 2025 года", – объяснил Байден.

Вторым аспектом, по словам американского главы, является помощь Украине в дальнейшей перспективе, в частности, на пути в НАТО и ЕС, и в продолжении внедрения реформ, чтобы бороться с коррупцией и укреплять демократию.

Байден отметил, что партнеры должны быть уверены, что у Украины есть эффективные возможности противостоять будущей российской агрессии.

Эти два элемента критически важны, чтобы завершить эту войну. Позвольте мне сказать четко: Россия не победит в войне, Украина победит и мы будем стоять с вами на каждом вашем шагу,

– констатировал президент США.

Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Джо Байдену за неизменную поддержку в принятии решений, направленных на защиту Украины и ее граждан.

Во время дискуссии Зеленский отметил важность 26 двусторонних соглашений в сфере безопасности, которые Украина заключила с международными партнерами в соответствии с Декларацией безопасности G7. Он отметил важность соглашения о безопасности с Соединенными Штатами, заверив, что Киев предан ее полной имплементации.