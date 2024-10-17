Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці напередодні саміту ЄС у Брюсселі. Відповідний пост він опублікував в четвер, 17 жовтня.

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Орбан відреагував на План перемоги

Орбан охарактеризував саміт ЄС як "три великі битви", першою з яких назвав представлення Зеленським Плану перемоги.

Те, що він (Зеленський – 24 Канал) виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху,

– підкреслив угорський прем'єр.

Очільник уряду Угорщини укотре заявив, що Євросоюз повинен переглянути свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо України.

"Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори", – ідеться у публікації Орбана.

За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції "від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації".