Відповідну заяву лідер України зробив в інтерв'ю в етері телемарафону, пише 24 Канал.

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Зеленський про створення ядерної зброї

Я хочу, щоб ми розуміли, що від деяких медіамайданчиків – це був вкид такої інформації. Я хочу, щоб нас розуміли дуже правильно. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО і аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку. Якби Україна не віддавала ядерну зброю – це була б та сама "парасолька", яка є у інших ядерних держав,

– зазначив президент.

Відтак, на думку президента, якщо б Україна не віддавала би ядерну зброю, це була б наша "парасолька", якщо ми не в НАТО, але "краще в НАТО".

За словами президента, Північноатлантичний Альянс краще, ніж будь-який вид зброї, тим більше такий загрозливий.

"Але ми не отримали нічого за це (позбулись ядерної зброї – 24 Канал) і я говорю "нічого" стверджено достатньо тому, що те, що ми отримали, цей папірець, його порушили", – вказав лідер України.

І, як зазначив президент, країни, які гарантували нам територіальну цілісність Будапештським меморандумом нам не допомогли і не виконали своїх зобов'язань.

Зеленський зазначив, що, якщо ви подивитесь на сьогоднішню карту світу, то країни, де немає воєн – це або країни НАТО, або, які мають арсенал потужної зброї.

Україна не отримала ні першого, ні другого – ось, про які я аргументи говорив з партнерами, і я не хочу, щоб мене перекручували – я сказав, що Україна віддала все, а нічого не отримала… з того, що є сьогодні на столі, що реально – це друге, це НАТО з цих двох пунктів,

– резюмував гарант України.

