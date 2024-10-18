Если Украина будет иметь необходимое оружие и поддержку Плана победы Украины – это шаг вперед. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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"Если у нас есть соответствующее оружие, есть от всех положительная поддержка Плана Победы – это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации. Уже когда разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят везде. Мы не против, но говорим им: "Вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так усилите нас, чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял", – подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что в Плане победы Украины четко подчеркнуто все, что нужно для того, чтобы Украина была сильной.

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