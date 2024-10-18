В частности, глава государства отметил ракеты дальнобойного поражения врага. Соответствующее заявление он сделал в интервью в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Какой вопрос оказался самым сложным в Плане победы

Я поднимаю этот вопрос, что мы имеем полное право, и моральное и юридическое, защищать себя и использовать соответствующее оружие, если Россия не захочет закончить войну. По крайней мере, мы можем уже частично использовать такое оружие перед зимой или во время зимы, когда нам угрожают почти официально блэкаутами. Поэтому я считаю, что мы имеем полное право на это. Вопрос этот сложный,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что страны-субъекты, которые решают этот вопрос, по-разному относятся к нему. Речь идет о пятерке стран: США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

"И это очень важно, потому что есть страны, которые относятся к этому с позитивом", – сказал он.

Но предоставление дальнобойного оружия, по словам президента, рискованный вопрос, а потому никто наедине не хочет рисковать. Главы пяти стран будут помогать Зеленскому общаться с другими партнерами, чтобы ответ был положительным.

"К сожалению, страны лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери за Россией. По моему мнению, это мое впечатление", – отметил Зеленский.