Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю національного телемарафону 18 жовтня. Президент наголосив, що йдеться про превентивний пакет.

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Зеленський про пункт Плану перемоги щодо далекобійності

Український лідер розповів, що Третій пункт Плану перемоги саме щодо пакета стримування. Він прорахований і розрахований.

І є конкретна кількість цілей, конкретна кількість ракет, конкретна дальність і конкретна вартість всього цього пакета,

– підкреслив Зеленський.

У Білому домі говорили про це. Зеленський наголосив, що Конгрес вже проголосував разом з контрактами, двосторонніми договорами про гарантії безпеки з лідерами інших країн. Зокрема, 26 (всього там 30), але є контракти, де є конкретні гроші.

Тобто всі ці гроші, їх уже достатньо, не треба нових грошей. Їх уже достатньо, якщо всі виконують свої обов'язки, достатньо щоб забезпечити нас цим пакетом,

– наголосив глава держава.

Додав, тобто є конкретна математика. Є конкретні гроші. Президент переконаний, якщо Росія не сідає й не зупиняє війну, застосування цього пакета призведене не просто до послаблення ворожої оборонки, а в принципі до великої паузи можливості відновлення цього ворожого сектору, російських бойових сил.

Пояснив, тоді, весь цей час, окупанти можуть або домовлятися, або ж відбивати удари.

У них буде вибір: хочете домовлятися, – давайте. Не хочете, – ну все. Тому що переваги в них ні в зброї, ні в чому в цей момент не буде довгий час. Тому я і вважав, що цей пакет превентивний. Тому і вважав, що якщо вони не дурні, і зрозуміють, якщо не сядуть домовлятися, ми застосуємо пакет. І потім вже немає сенсу ні з ким домовлятися,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави також зауважив, що для нас це вигідно.

Не втрачати людей, не втрачати час, не втрачати цю зброю,

– наголосив Верховний Головнокомандувач.

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