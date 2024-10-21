На фоне этой информации Украина нуждается в большей решимости от западных партнеров. Об этом Владимир Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении 21 октября.

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Путин ищет, как усилить агрессию

Президент Украины отметил, что ситуация вокруг войск КНДР и России демонстрирует, что Путин боится мира.

Очевидно, что Путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и Северную Корею. Для всего мира это очевидный сигнал, кто хочет только войны,

– сказал Зеленский.

Он также выразил благодарность каждому лидеру и каждому государству, которые увеличивают поддержку Украины.

На фоне сотрудничества России с КНДР Зеленский также поблагодарил за поддержку первого Саммит мира и за помощь в организации второго.

"Более чем 100 стран и международных организаций были с нами на первом Саммите мира. Все принципы восстановления мира, которые мы предложили, полностью построены на Уставе ООН, на ключевых международных документах. Тогда, в июне, когда 100 участников собрались, чтобы поддержать мир для Украины и полную действенность Устава ООН, действительно чувствовалось, что все государства за столом равны. Чувствовалось настоящее уважение к нормам международного права. Именно таким должен стать и второй Саммит мира", – подытожил президент Украины.