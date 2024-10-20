Вовлечение КНДР в войну является крайне тревожным сигналом для демократий в мире. Однако должной реакции на это пока не было. Почему в США не прибегают к решительным шагам, 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.

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Почему партнеры вяло реагируют на действия России и КНДР

В Белом доме заявили, что пока не могут подтвердить информацию о привлечении войск КНДР в войну против Украины. Мол, если такие данные подтвердятся – то только тогда США будут консультироваться со своими союзниками.

В то же время есть немало информации, которая указывает, что северокорейские военные уже находятся в России, где проходят подготовку. В частности, в Центре противодействия дезинформации при СНБО опубликовали спутниковые фото, которые показывают переброску солдат из Северной Кореи во Владивосток. Там уже развернут спецназ в численности 1500 воинов.

Все связано с президентскими выборами. Представьте себе Байдена, когда ракеты падают в Польше, а теперь и северокорейцы полезли. Логика в том, что они этого всего не должны видеть, потому что это все о нестабильности. Им надо пройти выборы, а уже потом или Трамп, или Харрис будут заниматься этим вопросом,

– объяснил Олег Лесной.

В Белом доме считают, что могут спрятаться за "стеной деэскалации", и уже там отсидеться до проведения выборов.

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"Я не вижу другого объяснения. "Не видеть" просто, чтобы "не видеть" – это не про США. С другой стороны меня интересует и реакция Южной Кореи, которая все видит, рассказывает, но не в том объеме помогает Украине с этим вопросом", – заметил политолог.

Дело в том, что, участвуя в войне против Украины, северокорейская армия получит значительный опыт. Безусловно, что использовать его могут против Южной Кореи, которой уже не впервые угрожают вооруженным противостоянием.

Тем более Ким Чен Ын не зря согласился предоставить Владимиру Путину часть своих военных. КНДР, вероятно, получит не только финансовые бенефиты, но и технологии. Поэтому и Южная Корея должна помогать Украине в противостоянии теперь и с северокорейскими войсками.