Об этом сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что совещание было посвящено именно перемещению северокорейских войск в Россию.

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Участие КНДР в войне против Украины

В пятницу, 18 октября, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел внеплановую встречу по вопросам безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

В Южной Корее считают этот факт "серьезной угрозой безопасности" для страны и международного сообщества.

В то же время в офисе южнокорейского президента не уточнили, сколько солдат КНДР отправила в Россию и какова их роль. По информации издания Yonhap News, ссылающегося на источники в разведке Южной Кореи, речь идет о 12 тысячах военных, включая спецназ.

Офис президента Юн Сук Йоля сообщал, что они вместе со своими союзниками внимательно следили за отправкой войск Северной Кореи в Россию с начальных этапов.

Добавим, что в сети уже появилось видео с Сергеевского полигона Приморского края, на котором военных КНДР экипируют в российскую форму.