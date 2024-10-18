Об этом говорится в заявлении офиса президента Южной Кореи в пятницу, 18 октября. Об этом пишет Reters.

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Южная Корея назвала отправку войск КНДР в Россию "серьезной угрозой безопасности"

Также разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея решила прислать 12 000 военных, включая подразделение спецназа. О чем, как пишет Reuters, сообщает информационное агентство Yonhap.

В издании указывают, что президент Южной Кореи Юн Сук Ёль провел внеплановую встречу по вопросам безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Участники... разделяли мнение, что нынешняя ситуация, когда более тесные связи между Россией и Северной Кореей вышли за пределы перемещения военных поставок до фактической отправки войск, является серьезной угрозой безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества,

– говорится в сообщении.

В Reuters пишут, что Офис президента Южной Кореи заявлял, что они вместе со своими союзниками внимательно следили за отправкой войск Северной Кореи в Россию с начальных этапов.