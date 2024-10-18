Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что есть определенные сомнения в профессиональности армии Северной Кореи. Их военные не участвовали в реальных боевых действиях, а также находились в замкнутом пространстве своей страны.

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В общем у россиян есть 3 варианта привлечение северокорейцев в войну.

В тылу

Они могут быть использованы в недалеком тылу России для строительных работ, а также во вспомогательных службах.

"Это позволит высвободить с этих участков россиян и направить их непосредственно на линию боестолкновения и соответственно увеличить количество личного состава на фронте", – объяснил майор запаса.

Легкая пехота

Военных из Северной Кореи, если и смогут россияне использовать на фронте, то как легкую пехоту и только со стрелковым оружием.

Северокорейцы в своей армии пользуются техникой, которая хоть преимущественно и была построена на базе советской, однако модернизированной. Поэтому для того, чтобы освоить российскую военную технику – танки, БТР, минометы – им понадобится очень много времени. Речь идет не о неделях, а месяцах,

– подчеркнул он.

Также нужно учитывать еще и языковой барьер, который существует между северокорейцами и россиянами.

На собственной технике

Есть еще один вариант – когда военные КНДР приедут на фронт с собственной техникой, в которой они хорошо разбираются.

Если планируется привлечь 10 тысяч военных из Северной Кореи, то для обеспечения их техникой нужно сотни ее единиц. Это танки, транспортно-зарядные, горюче-смазочные, бронированные машины – БТР, БМП и т. д.,

– отметил Алексей Гетьман.

Перемещать все это количество из Северной Кореи в Россию – большая проблема. Нужны будут огромные конвои по железной дороге. Перевезти даже 10 тысяч людей сложно, а еще и технику – это, по его мнению, вообще нереально.

Обратите внимание! Россияне могут опасаться привлекать военных из Северной Кореи на оккупированных территориях из-за реакции международного сообщества. В таком случае российско-украинская война превратится в мировую. Поэтому, вероятно, враг будет использовать военных КНДР на своей территории, в частности, Курской области.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент, который может быть привлечен в войне в Украине. Его численность может достигать 10 тысяч военных. Также, как сообщил президент, на оккупированных территориях Украины уже присутствуют офицеры из КНДР.