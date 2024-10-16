В стране обещают проверить такую информацию. Об этом сообщает издание Yonhap.

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Южная Корея проверит данные об отправке войск КНДР

Представитель министерства обороны Южной Кореи сообщил, что на фоне существования вероятности предоставления со стороны КНДР войск или гражданского персонала для ведения войны в Украине Россией, за этим "внимательно следит".

В разведке страны отмечают, что уже работают над проверкой сообщений о том, что Кремль создаст специальный батальон из военных КНДР, учитывая то, что они "могут быть правдивыми". Для этого, по его словам, там сотрудничают с украинской стороной.

Министерство иностранных дел Южной Кореи также прокомментировало такие слухи. Там выразили "глубокую обеспокоенность" относительно того, что сотрудничество России и КНДР выходит за рамки торговли оружием и охватывает развертывание войск.

Любое сотрудничество, которое косвенно или непосредственно помогает Северной Корее укреплять свои войска, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Мы в очередной раз призываем к прекращению незаконного военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей,

– заявил представитель ведомства.

Напомним, 4 октября 2024 года появилась информация, что в результате ракетного удара в Донецкой области погибли шестеро боевиков из КНДР, которых отправили помочь россиянам в освоении северокорейского оружия. Впоследствии Зеленский подтвердил передачу северокорейских солдат в вооруженные силы России.