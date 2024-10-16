В країні обіцяють перевірити таку інформацію. Про це повідомляє видання Yonhap.

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Південна Корея перевірить дані щодо відправлення військ КНДР

Представник міністерства оборони Південної Кореї повідомив, що на тлі існування ймовірності надання з боку КНДР військ або цивільного персоналу для ведення війни в Україні Росією, за цим "уважно стежить".

У розвідці країни зазначають, що вже працюють над перевіркою повідомлень стосовно того, що Кремль створить спеціальний батальйон з військових КНДР, враховуючи те, що вони "можуть бути правдивими". Задля цього, за його словами, там співпрацюють з українською стороною.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї також прокоментувало такі чутки. Там висловили "глибоку стурбованість" щодо того, що співпраця Росії та КНДР виходить за рамки торгівлі зброєю й охоплює розгортання військ.

Будь-яка співпраця, яка опосередковано чи безпосередньо допомагає Північній Кореї зміцнювати свої війська, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Ми вкотре закликаємо до припинення незаконної військової співпраці між Росією та Північною Кореєю,

– заявив представник відомства.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року з'явилася інформація, що внаслідок ракетного удару на Донеччині загинуло шестеро бойовиків з КНДР, яких відправили допомогти росіянам в освоєнні північнокорейської зброї. Згодом Зеленський підтвердив передачу північнокорейських солдатів до збройних сил Росії.